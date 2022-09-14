Події

18:34 14.09.2022

На Харківщині з 6 вересня деокуповано майже 8,5 тис. кв. км території та 388 населених пунктів – Маляр

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На Харківщині з 6 вересня деокуповано майже 8,5 тис. кв. км території та 388 населених пунктів – Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє, що з 6 вересня українській армії вдалося деокупувати майже 8,5 тис. кв. км території та 388 населених пунктів Харківської області, в яких загалом проживають 150 тис. осіб.

"З 6 вересня у Харківській області звільнено: близько 8500 кв. км, близько 388 населених пунктів, близько 150 тисяч осіб", - написала Маляр у фейсбуці в середу.

Вона зазначила, що нині загальна лінія фронту становить 2 500 км, з яких на 1 300 км тривають активні бойові дії.

"Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння", - наголосила заступниця глави Міноборони.

Маляр додала, що цифри щодо звільнених територій у Харківській області постійно уточнюють, тому що "процес у динаміці".

"Крім того, звільнені території ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати. Тому офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже - різнитись", - підсумувала вона.

Теги: #міноборони #харківська_область #деокупація

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