Глави МЗС Ірландії, Литви та України відвідали порт в Одесі

Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Ґабріелюс Ландсберґіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі, щоб ознайомитись із роботою Чорноморської зернової ініціативи, повідомило Міністерство закордонних справ Ірландії.

"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні міністерства у твіттері у середу.