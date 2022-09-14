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17:53 14.09.2022

Глави МЗС Ірландії, Литви та України відвідали порт в Одесі

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Міністри закордонних справ Ірландії, Литви та України Саймон Ковні, Ґабріелюс Ландсберґіс та Дмитро Кулеба перебувають з візитом в Одесі, щоб ознайомитись із роботою Чорноморської зернової ініціативи, повідомило Міністерство закордонних справ Ірландії.

"Міністр Саймон Ковні сьогодні відвідав порт в Одесі разом із міністрами з України та Литви, щоб ознайомитися з роботою Чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні міністерства у твіттері у середу.

Теги: #зерно #порт #одеса

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