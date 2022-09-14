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16:47 14.09.2022

Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

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Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів деталі викриття шпигуна в секретаріаті уряду, якого засудили наприкінці серпня.

"Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна "нагорода" за те, що ця людина наробила. Він працював заступником керівника секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював з російською ФСБ, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

За словами прем’єра, зловмисник був не один, це була ціла мережа.

Шмигаль повідомив, що один із підозрюваних встиг утекти за кордон як біженець, і нині тривають заходи щодо повернення його до країни.

Також деякі шпигуни пішли на угоду зі слідством і будуть засуджені з легшими покараннями, сказав він.

Серед іншого прем'єр повідомив, що засуджений співробітник секретного відділу, якого затримали на початку війни, передавав різні матеріали ворогові, але оскільки СБУ виявила його завчасно, досить тривалий період відбувалася спецоперація, коли йому передавали інформацію з дезінформацією.

"Через нього відбувалися вкиди росіянам, які, можливо, і дали змогу їх перемагати в перші дні війни і в подальшому", - повідомив Шмигаль.

Як повідомлялося, працівника секретаріату Кабінету Міністрів України, який 15 років шпигував на користь Росії, з 2007-го до 2022-го з перервою в п’ять років, було засуджено до 12 років позбавлення волі.

Теги: #кабмін #шмигаль #шпіони

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