Події

16:26 14.09.2022

Поліція має у своєму розпорядженні підтверджені відомості про загибель людини внаслідок тортур під час окупації Балаклії

2 хв читати

Поліція має у своєму розпорядженні анкетні дані та інформацію про місце поховання людини, яка загинула внаслідок тортур під час окупації Балаклії, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій", - наводить слова Болвінова пресслужба МВС.

За словами Болвінова, в адмінбудівлі поліцейської дільниці перебували військові т.зв. ЛНР та Чеченської республіки, а також представники ОМОНу м. Тольятті та ФСБ РФ. У кожному приміщенні містилися від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

"У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом", - сказав Болвінов.

За інформацією правоохоронців, відступаючи, окупанти залишили ув'язнених у закритих приміщеннях. Але одному із заручників вдалося розбити вікно та вилізти, після чого він відчинив усі двері та звільнив решту. Тому точну кількість утримуваних та постраждалих іще уточнюють.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня Болвінов повідомив, що під час окупації Балаклії загарбники розмістили у місцевому відділі поліції свій штаб, а у підвальних приміщеннях - в'язницю та катівню. Крім того, для тих самих цілей вони використовували і приміщення БалДруку.

 

Теги: #поліція #тортури #балаклія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:48 14.09.2022
У деокупованій Балаклії на залишеній ЗС РФ розтяжці підірвався і загинув енергетик - міськрада

У деокупованій Балаклії на залишеній ЗС РФ розтяжці підірвався і загинув енергетик - міськрада

21:53 13.09.2022
У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

21:13 13.09.2022
Під час окупації Балаклії загарбники організували там в'язницю та тортурну

Під час окупації Балаклії загарбники організували там в'язницю та тортурну

19:45 13.09.2022
Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

Деокуповану Балаклію планують повністю підключити до електропостачання упродовж місяця

18:20 13.09.2022
У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа чиновників і освітян, у деокупованому Високопіллі численні факти мародерства окупантів - поліція

У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа чиновників і освітян, у деокупованому Високопіллі численні факти мародерства окупантів - поліція

19:40 12.09.2022
Окупанти у спробі приховати злочини на Харківщині спалювали документи та ховали тіла вбитих

Окупанти у спробі приховати злочини на Харківщині спалювали документи та ховали тіла вбитих

16:50 12.09.2022
Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках повністю заблокований через ДТП - поліція

Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках повністю заблокований через ДТП - поліція

08:55 11.09.2022
Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

07:38 11.09.2022
"Київстар" відновив зв'язок у Балаклії

"Київстар" відновив зв'язок у Балаклії

20:07 10.09.2022
ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

У разі неможливості взимку в стислий термін відновити зруйновану критичну інфраструктуру, людей евакуюватимуть - Шмигаль

Зеленський: Ми повернемося на окуповані території та до Криму – це наша земля і наші люди

Російські окупанти повернулися до Кремінної – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

Шмигаль закликав ООН в Україні приєднатися до програм соцпідтримки та відновлення інфраструктури

Держтуризму ініціює розроблення стратегії відвідування місць пам'яті війни

Глави МЗС Ірландії, Литви та України відвідали порт в Одесі

Окупанти знову запустили ракети у бік Кривого Рогу – Вілкул

В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Російські окупанти продовжують застосовувати загороджувальні загони, щоб зупинити втечу своїх підрозділів – ГУР МО України

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ЗАПОРІЖЖІ

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу – Вілкул

На деокупованих територіях створюють фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення - Шмигаль

"Нова пошта" заявила про зниження ціни на доставку посилок з України до Польщі у 2,5 раза

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА