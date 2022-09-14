Поліція має у своєму розпорядженні підтверджені відомості про загибель людини внаслідок тортур під час окупації Балаклії

Поліція має у своєму розпорядженні анкетні дані та інформацію про місце поховання людини, яка загинула внаслідок тортур під час окупації Балаклії, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій", - наводить слова Болвінова пресслужба МВС.

За словами Болвінова, в адмінбудівлі поліцейської дільниці перебували військові т.зв. ЛНР та Чеченської республіки, а також представники ОМОНу м. Тольятті та ФСБ РФ. У кожному приміщенні містилися від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

"У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом", - сказав Болвінов.

За інформацією правоохоронців, відступаючи, окупанти залишили ув'язнених у закритих приміщеннях. Але одному із заручників вдалося розбити вікно та вилізти, після чого він відчинив усі двері та звільнив решту. Тому точну кількість утримуваних та постраждалих іще уточнюють.

Як повідомлялося раніше, 13 вересня Болвінов повідомив, що під час окупації Балаклії загарбники розмістили у місцевому відділі поліції свій штаб, а у підвальних приміщеннях - в'язницю та катівню. Крім того, для тих самих цілей вони використовували і приміщення БалДруку.