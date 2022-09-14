Після війни Україна має намір перейти до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани переходу України до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях після завершення воєнних дій.

"Країна і суспільство зараз розуміють, що під час війни безпека стала ключовим фактором для всього...Після завершення цієї війни, я впевнений, що, незважаючи на всі обнадійливі наші очікування, безпека буде для нашого суспільства пріоритетом номер один", - сказав Шмигаль на пресконференції у середу.

"Це і армія, і безпека життєдіяльності. Починаючи від шкіл, лікарень, місць масового скупчення, торгові центри мають бути забезпечені відповідними механізмами. Коротше кажучи - модель Ізраїлю, коли на вході до кожного приміщення зі скупченням людей є охорона, деякі мають рамки, які не дозволяють проносити зброю. Усе це на нас чекає", - додав він.

Прем'єр зазначив, що наразі триває робота над такою концепцією підходу до забезпечення правопорядку. За його словами, серед іншого, вона може передбачати працевлаштування великої кількості ветеранів. Також, за словами Шмигаля, такий новий підхід зачепить і нормативи будівництва, зокрема, наявність укриттів.