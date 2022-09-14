Події

12:28 14.09.2022

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

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Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

Деснянська окружна прокуратура Києва передала в управління АРМА 49 земельних ділянок, що належать громадянам РФ, сумарною площею понад 500 га на Київщині.

Згідно з повідомленням пресслужби Київської міської прокуратури, слідство виявило у столиці підприємство з бенефіціарами з РФ, яке надає в оренду земельні ділянки. Частину доходу від оренди землі власники перераховували на рахунки своїх компаній, зареєстрованих у Росії, та сплачували податки до її бюджету, фінансуючи у такий спосіб збройні сили РФ та її агресію проти України.

Рішенням Деснянського районного суду Києва було задоволено клопотання прокурора та заарештовано земельні ділянки з передачею їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА), повідомляє пресслужба.

 

Теги: #земля #київська_область #арма

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