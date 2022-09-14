Президент Єврокомісії: Санкції для Росії залишаться

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запевняє, що санкції Європейського Союзу для Росії за те, що вона веде війну проти України, не буде скасовано.

"Я хочу чітко заявити, що санкції нікуди не подінуться. Настав час для нас проявити рішучість, а не умиротворення. Те саме стосується і нашої фінансової підтримки України", - сказала президент Єврокомісії в середу у Страсбурзі в Європейському парламенті, виступаючи з доповіддю про стан Європейського Союзу.

Фон дер Ляєн нагадала, що з першого дня "Європа була на боці України зі зброєю, фондами, гостинністю для біженців і з найжорсткішими санкціями, які коли-небудь бачив світ".

"Ми відрізали три чверті українського банківського сектора від міжнародних ринків. Близько тисячі міжнародних компаній залишили країну. Виробництво автомобілів впало на три чверті порівняно з минулим роком. Аерофлот зупиняє літаки, бо запчастин більше нема. Російські військові виймають чипи з посудомийних машин і холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, адже в них закінчилися напівпровідники. Промисловість Росії в руїнах. Саме Кремль спрямував російську економіку на шлях забуття. Це ціна путінського шляху смерті та руйнування", - наголосила вона.