Президент ЄК: Я впевнена, що з нашою мужністю та солідарністю Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що війна, яку Росія веде проти України, - це війна з цінностями та майбутнім Європейського Союзу, в якій Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть.

Виступаючи в середу у Страсбурзі в Європейському парламенті з доповіддю про стан Євросоюзу, вона сказала: "Нам знадобиться вся наша сила – часи попереду не будуть легкими… На кону багато. Не лише для України, а й для всієї Європи та світу загалом. Нас випробовуватимуть ті, хто хоче використати будь-які розбіжності між нами. Це не лише війна, розпочата Росією проти України, це війна проти нашої енергетики, нашої економіки, це війна з нашими цінностями, з нашим майбутнім. Це про автократію проти демократії. Я стою тут, будучи впевненою, що з нашою мужністю та необхідною солідарністю Путін зазнає поразки, а Україна та Європа переможуть".

Ці слова зустріли оплесками.

Фон дер Ляєн продовжила: "Сьогодні мужність має ім'я – це ім'я Україна. Мужність має обличчя – це обличчя українських чоловіків і жінок, які піднялися проти російської агресії".

Президент Єврокомісії також згадала, як перша леді України Олена Зеленська зібрала батьків дітей, убитих загарбниками, "сімей, для яких війна ніколи не закінчиться, для яких життя ніколи буде таким, як раніше".

"Ми бачили першу леді на чолі беззвучних зборів убитих горем матерів і батьків, вони вішали маленькі дзвіночки на дерева для кожної загиблої дитини. Й ці дзвіночки завжди звучатимуть на вітрі, й назавжди безневинні жертви цієї війни житимуть у нашій пам'яті. Вона сьогодні з нами. Моя дорога Олено Зеленська, потрібна мужність, щоб протистояти путінській жорстокості. Але ви знайшли її, і піднялася нація героїв... Ви дали голос вашому народові на світовій сцені, ви дали надію всім нам. Сьогодні ми хочемо подякувати вам і всьому українському народові – слава країні європейських героїв. Слава Україні!".

Ці слова також зустріли оплесками.

Президент ЄК також запевнила, що солідарність Європи з Україною залишиться непохитною.