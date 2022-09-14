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10:58 14.09.2022

Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен

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Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен

Важливо, щоб США стали першою країною-гарантом, яка поставить підпис під Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), заявив 12-й генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Я думаю, важливо, щоб Сполучені Штати першими поставили свій підпис, і я впевнений, багато країн наслідуватимуть приклад", - сказав Расмуссен в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, дуже важливою є участь у договорі також Великої Британії, Франції, Німеччини, балтійських, скандинавських країн.

"Це може бути і Туреччина. Я шукатиму надійних партнерів, які мають дати гарантії", - додав Расмуссен.

Ексгенсек також звернув увагу на важливість того, щоб договір було підписано якнайшвидше.

"Дуже важливо підписати цей договір якнайшвидше, тому що якщо ми говоритимемо, що така безпекова угода можлива лише після завершення війни, то ми тільки заохочуватимемо Путіна продовжувати цю війну, щоб країни-гаранти не мали можливості допомогти Україні", - пояснив він.

Расмуссен зазначив, що договір набуде чинності відразу після підписання.

"Найкращі безпекові гарантії, які може отримати Україна, це мати сильні, потужні Збройні сили, щоб витримати будь-який напад Росії, і це основа цього документа. Країни-гаранти зобов'язуються надати всю зброю, все обладнання, якого потребує Україна, все необхідне навчання, проводити спільні маневри чи допомогти Україні побудувати потужну систему оборони", - наголосив він.

Расмуссен зазначив, що угода не означає, що в Україну буде відправлено союзні війська.

"Натомість ми надамо вам всю необхідну допомогу, щоб витримати тиск Росії", - пояснив він.

 

Теги: #расмуссен #безпека #договір

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