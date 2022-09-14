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10:04 14.09.2022

Кремль визнав свою поразку на Харківщині, першу поразку РФ у війні проти України – ISW

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Кремль визнав свою поразку на Харківщині, першу поразку РФ у війні проти України – ISW

Російське керівництво визнало свою поразку в Харківській області, яка стала першою поразкою РФ від початку широкомасштабної агресії проти України у 2022 році, повідомляється на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

"Визнання Кремлем поразки є частиною спроби пом'якшити та переспрямувати критику за такий нищівний провал із президента Росії Володимира Путіна на Міністерство оборони Росії (МО) та військове командування у формі… Визнання Кремлем поразки в Харкові свідчить, що Путін готовий і здатний визнати й навіть прийняти поразку Росії принаймні в деяких обставинах і зосередитися на тому, щоб зняти з себе провину", - йдеться у зведенні за 13 вересня.

Кремлівські чиновники та пропагандисти широко обговорюють причини поразки РФ у Харківській області, "що є помітною зміною порівняно з їхньою колишньою схемою висвітлення перебільшених чи сфабрикованих успіхів Росії з обмеженими подробицями", зазначають у ISW. Раніше Кремль ніколи не визнавав, що РФ зазнала поразки під Києвом або пізніше на Зміїному острові, й Міністерство оборони РФ спочатку запропонувало аналогічне пояснення провалу РФ у Харківській області, говорячи про перегрупування окупаційних військ, "але ця неправдива версія зазнала швидкої та гучної критики в інтернеті".

У повідомленні наголошується, що Кремль при цьому, ймовірно, намагається використати поразку на Харківщині, щоб полегшити зусилля щодо криптомобілізації, посилюючи патріотичну риторику та дискусію про повнішу мобілізацію, водночас переглядаючи законопроєкт, що дає змогу військовим надсилати повістки на регулярний піврічний призов поштою.

"Ніщо в думському законопроєкті не свідчить про те, що Путін готується оголосити загальну мобілізацію, і аж ніяк не зрозуміло, чи зможе він зробити це швидко... Великомасштабний призов, найімовірніше, підірве можливості Міноборони Росії з призову, навчання і оснащення нових солдатів, особливо враховуючи те, що російська тренувальна база, схоже, перевантажена… Брак військової техніки в Росії свідчить про серйозні провали в російській військовій промисловості, через які виробництво необхідного обладнання, боєприпасів і припасів для великої призовної армії буде дуже скрутним. ISW не виявила якихось ознак того, що підготовка до таких дій відбувається", - зазначають в Інституті вивчення війни.

При цьому у зведенні повідомляється, що українські війська у вівторок, імовірно, продовжували наземні атаки вздовж лінії Лиман-Ямпіль-Білогорівка на півночі Донецької області та, можливо, здійснюють обмежені наземні атаки через річку Оскол у Харківській області, а також продовжують наземні маневри у трьох районах Херсонської області в рамках південного контрнаступу, що триває. У свою чергу російські війська поступово просувалися на південь від Бахмута і продовжували наземні атаки в усій Донецькій області.

Також зазначається, що ЗМІ, які підконтрольні Кремлю і перебувають під його впливом, почали відкрито закликати до інтенсивних ракетних обстрілів критичної цивільної інфраструктури України та транзитних маршрутів. "Ці нові заклики є різким відходом від колишньої лінії Кремля, яка стверджувала, що російські сили не завдавали ударів по цивільній інфраструктурі, й цей новий наратив викликає у Кремля суспільну підтримку", - йдеться у повідомленні.

В Інституті вивчення війни також зазначають, що військові невдачі РФ в Україні, ймовірно, продовжують послаблювати вплив РФ у колишні радянські республіки, свідченням чого стали повідомлення про напад на вірменські сили вздовж азербайджансько-вірменського кордону. "У МЗС Росії не прокоментували, чи виконає Кремль свої зобов'язання з ОДКБ перед Вірменією, якщо Азербайджан продовжить наступ. Уникливий підхід Росії може зашкодити відносинам Росії з Вірменією та іншими державами - членами ОДКБ, особливо якщо Росія не зможе надати військову чи миротворчу підтримку", - наголошується у зведенні.

Теги: #аналітика #isw

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