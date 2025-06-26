Інтерфакс-Україна
Пресконференції
13:33 26.06.2025

Створення спецтрибуналу необхідне через прогалини у міжнародному правосудді, але воно стане символом епохи – аналітична доповідь

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Створення спецтрибуналу необхідне через прогалини у міжнародному правосудді, але воно стане символом епохи – аналітична доповідь
Фото: https://www.youtube.com/live/gFu328LcwCE?si=G6nepgF0X7At04KJ

Створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України є необхідним кроком для подолання прогалин у чинній системі міжнародного правосуддя, відзначається в аналітичній доповіді про стан і перспективи притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії та воєнні злочини в Україні, презентованій на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"Саме цей механізм дозволить притягнути до відповідальності тих, хто стоїть на найвищих щаблях влади та ухвалює рішення, які призводять до масових порушень міжнародного права", - йдеться в доповіді, яку представили експерти аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких, Дмитро Левусь, Петро Олещук та Ігор Попов.

Оскільки злочин агресії є окремою категорією правопорушень, на відміну від воєнних злочинів та злочинів проти людяності, його можна інкримінувати лише вищому керівництву країни, що приймало рішення про напад. "Тож робота трибуналу насамперед стосуватиметься глави РФ Владіміна Путіна. У справі мають фігурувати близько двох десятків посадовців РФ. Трибунал зосередиться на високопоставлених політичних та військових лідерах, відповідальних за планування, підготовку, ініціювання та здійснення злочину агресії проти України", - відзначили автори документу.

Новий трибунал буде вперше в історії створено проти ядерної держави, яка не перебуває в стані капітуляції. Політико-правова вага процесів, попри те, що більшість з них будуть заочними, стане прецедентною.

Відзначається, що у межах сьомого пункту української Формули миру створення спецтрибуналу розглядається не як альтернатива, а як доповнення до роботи Міжнародного кримінального суду на національних судових органів. "Це дозволяє забезпечити комплексний підхід до притягнення до відповідальності за всі види міжнародних злочинів, у тому числі за злочин агресії, який досі часто залишався без належної юридичної реакції на глобальному рівні", - вказується в аналітичній доповіді.

У той же час відзначається наявність юридичних прогалин, опору з боки окремих держав, а також складність забезпечення збору та збереження доказів злочинів, особливо на окупованих територіях, а також захисту свідків і постраждалих.

"Українській владі доцільно зберегти високий рівень політичної уваги до питання юридичної відповідальності РФ, інтегруючи цю тематику у всі міжнародні переговори, саміти та двосторонні контакти. Також важливо посилювати інформаційну роботу з країнами Глобального півдня, пояснюючи універсальність і справедливість вимог щодо відповідальності за агресію", - наголошується в доповіді.

Автори називають Міжнародний трибунал за злочин агресії "важливим символом епохи", оскільки від стане спробою цивілізованого світу притягнути до відповідальності тих, хто чинить агресивні війни.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у середу в Гаазі підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України. "Вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив Берсе.

При цьому спеціальний трибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо РФ. Участь у Спецтрибуналі не буде обмежуватися 46 країнами, які входять до Ради Європи та будь-яка інша країна може приєднатися до договору.

 

Теги: #спецтрибунал #аналітика

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