Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 350 осіб о/с, п'ять танків, 11 артсистем, два літаки та два гелікоптери. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога сягнули майже 53 650 загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно становлять: особового складу - близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано, танків - 2180 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од., артилерійських систем – 1290 (+11) од., РСЗВ – 311 (+0) од., засобів ППО ‒ 167 (+2) од., літаків – 246 (+2) од., гелікоптерів - 215 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 908 (+4), крилатих ракет - 233 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3501 (+32) од., спеціальної техніки ‒ 120 (+3) од.", - зазначено в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Дані уточнюються.