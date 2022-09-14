Події

09:22 14.09.2022

Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

1 хв читати
Втрати ворога за добу становлять 350 осіб о/с, 5 танків, 11 артсистем, 2 літаки та 2 гелікоптери - Генштаб

Втрати російських окупантів за добу становлять 350 осіб о/с, п'ять танків, 11 артсистем, два літаки та два гелікоптери. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого загальні втрати ворога сягнули майже 53 650 загиблих, повідомив Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.09 орієнтовно становлять: особового складу - близько 53 650 (+350) осіб ліквідовано, танків - 2180 (+5) од., бойових броньованих машин ‒ 4665 (+3) од., артилерійських систем – 1290 (+11) од., РСЗВ – 311 (+0) од., засобів ППО ‒ 167 (+2) од., літаків – 246 (+2) од., гелікоптерів - 215 (+2) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 908 (+4), крилатих ракет - 233 (+0), кораблів/катерів - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 3501 (+32) од., спеціальної техніки ‒ 120 (+3) од.", - зазначено в повідомленні.

Найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Теги: #рф #війна #втрати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:35 14.09.2022
Президент Єврокомісії: Санкції для Росії залишаться

Президент Єврокомісії: Санкції для Росії залишаться

07:37 14.09.2022
У ніч на середу окупанти масовано обстріляли Миколаїв

У ніч на середу окупанти масовано обстріляли Миколаїв

07:13 14.09.2022
Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-24 і гелікоптер Мі-8

Українські захисники знищили ворожий бомбардувальник Су-24 і гелікоптер Мі-8

20:54 13.09.2022
Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

18:59 13.09.2022
Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом – Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом – Генштаб ЗСУ

18:50 13.09.2022
Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

18:03 13.09.2022
Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

13:27 13.09.2022
Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

13:11 13.09.2022
Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

12:22 13.09.2022
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС зняла введені в 2014 році санкції проти Януковича, Пшонки та їхніх синів

Президент Єврокомісії: Санкції для Росії залишаться

Важливо, щоб США першими поставили підпис під Київським безпековим договором - Расмуссен

Кремль визнав свою поразку на Харківщині, першу поразку РФ у війні проти України – ISW

У ніч на середу окупанти масовано обстріляли Миколаїв

ОСТАННЄ

Лісові пожежі ширяться південним заходом Франції, сотні людей евакуйовано

Олігархічні клани втратили вплив на українську політику – секретар РНБО

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

Рада ЄС зняла введені в 2014 році санкції проти Януковича, Пшонки та їхніх синів

Росіяни намагаються посилити своє угруповання під Херсоном за рахунок передислокування 4 батальйонів кадировців - ГУР

На деокупованій території Харківщини затримано колаборанта, який допомагав загарбникам грабувати односельців - СБУ

Фон дер Ляєн: Ми надамо 100 млн євро на відбудову українських шкіл

Генпрокурор: Необхідно робити все можливе, щоб показати українцям верховенство права в дії

Президент Єврокомісії їде до Києва, де обговорить включення України до зони європейського роумінгу та доступ до єдиного ринку

У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА