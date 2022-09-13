Події

22:01 13.09.2022

Правоохоронці викрили голову одного із районних судів Кіровоградської області на одержанні хабара

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Правоохоронці викрили голову одного із районних судів Кіровоградської області на одержанні хабара

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру голові одного з районних судів Кіровоградської області, якого було викрито за вимання та отримання хабара у розмірі $1 тис., повідомляє пресслужба САП.

"У ході досудового слідства встановлено, що суддя вимагав від громадянина кошти за вплив на ухвалення рішення іншим суддею одного з районних судів м. Кропивницький з приводу непритягнення особи до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. З метою реалізації наміру та впливу на суддю, який має розглядати справу про адміністративне порушення, суддя одного із районних судів Кіровоградської області залучив до вчинення злочину помічників суддів", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

26 серпня 2022 року детективи НАБУ викрили суддю "на гарячому" одразу після отримання частини обумовлених коштів та розподілу їх між спільниками

На сьогодні дії судді та помічників суддів кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 КК України – зловживання впливом, а саме отримання неправомірної вигоди, пов'язаної з вимогою такої вигоди, для себе та третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за попередньою змовою групою осіб.

Досудове розслідування триває.

 

 

 

Теги: #суддя #хабар #підозра

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