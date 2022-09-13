Під час окупації Балаклії загарбники організували там в'язницю та тортурну

Під час окупації Балаклії Харківської області загарбники розмістили у місцевому відділі поліції свій штаб, а у підвальних приміщеннях - в'язницю та тортурну, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"У відділі поліції рашисти організували штаб. Але це не найгірше - там же, у підвальних приміщеннях відділу та в будівлі навпроти - БалДруку - рашисти зробили в'язницю та тортурну для місцевих жителів. Під час окупації рашисти завжди тримали у полоні щонайменше 40 осіб, годуючи їх двічі на день кашами без нічого", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, окупанти за допомогою місцевих колаборантів шукали тих, хто сам служив в АТО або мав родичів, які брали участь у АТО. Вони також шукали тих, хто допомагав українській армії знищувати окупантів. Болвінов стверджує, що одного чоловіка окупанти протримали у "в'язниці" 46 днів через те, що знайшли фото його брата в українській військовій формі.

"За словами свідків, їх катували по-різному. Усі тортури описувати не буду, скажу тільки, що "найлегше" - коли били струмом. Також у слідчих є інформація про вбитих жителів міста. Про загиблих відомо, що їх розстріляли на блокпосту росіяни в останній день окупації – всі деталі події ще з'ясовуються", – написав Болвінов.