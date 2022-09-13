Події

20:54 13.09.2022

Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

2 хв читати
Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів, повідомляє Офіс президента.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

"У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук", - сказано в повідомленні.

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.

"Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває", - повідомляється на сайті.

Зеленський дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону державного кордону на звільнених територіях.

Окрім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки та оборони на 2023 рік. Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.

 

 

Теги: #ставка #війна #засідання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 13.09.2022
Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом – Генштаб ЗСУ

Російське військове керівництво вживає заходів для поповнення окупаційного війська молодшим офіцерським складом – Генштаб ЗСУ

18:50 13.09.2022
Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

Українські війська відбили атаки ворога в районах 8 населених пунктів, авіація завдала двох ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян - Генштаб

18:03 13.09.2022
Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

Українські військові знищили російський бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25 та один БПЛА - ПС ЗСУ

13:27 13.09.2022
Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

13:11 13.09.2022
Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

12:22 13.09.2022
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

11:43 13.09.2022
Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

10:48 13.09.2022
Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

10:11 13.09.2022
ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

У Харківській області та обласному центрі повністю відновлено електропостачання

Зеленський провів зустріч із міністрами оборони Данії та Естонії

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023

Генштаб ЗСУ: У Новій Каховці загарбники масово почали вивозити вкрадені з будинків меблі та побутову техніку, у Пологах - забирають у місцевих мешканців автомобілі

ОСТАННЄ

Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

Правоохоронці викрили голову одного із районних судів Кіровоградської області на одержанні хабара

Ворог двічі з мінометів обстріляв Шосткинський район Сумської області

У деокупованих районах Харківської області дуже висока мінна небезпека

Після деокупації частини Харківської області зафіксовано понад 100 кримінальних проваджень про держзраду

Зеленська як почесний гість буде присутня у Страсбургу в Європарламенті на виступі фон дер Ляєн

Волонтери, які не пройшли підготовку, можуть залучатися до діяльності аварійно-рятувальних та медформувань виключно в безпечних зонах

К.Тимошенко обговорив із парламентською делегацією Японії участь у відновленні інфраструктури Харківської області

Під час окупації Балаклії загарбники організували там в'язницю та тортурну

Ситуація з подачею електроенергії у Харкові складна, але контрольована - Терехов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА