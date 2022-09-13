Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, дав доручення Держприкордонслужбі забезпечити охорону кордону на звільнених територіях

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів, повідомляє Офіс президента.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

"У форматі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук", - сказано в повідомленні.

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів.

"Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває", - повідомляється на сайті.

Зеленський дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону державного кордону на звільнених територіях.

Окрім того, учасники розглянули проєкт бюджету сектору безпеки та оборони на 2023 рік. Як зазначив Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.