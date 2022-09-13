Події

18:20 13.09.2022

У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа чиновників і освітян, у деокупованому Високопіллі численні факти мародерства окупантів - поліція

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 У тимчасово окупованій Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа чиновників і освітян, а у звільненому смт Високопілля правоохоронці фіксують численні факти мародерства російськими військовими, в селищі майже не залишилося вцілілих будинків.

"Як метод залякування і придушення спротиву рашисти продовжують викрадати людей на окупованих територіях, піддаючи їх тортурам. У Каховці окупанти викрали трьох чоловіків із числа посадовців та освітян", - повідомляє поліція Херсонської області.

Крім того, після звільнення смт Високопілля поліцейські фіксують численні факти мародерства російськими військовими, які обкрадали будинки та забирали автомобілі, мототранспорт і велосипеди місцевих жителів.

"У селищі майже не залишилося вцілілих будинків, все або знищене обстрілами, або пограбоване військовими країни-агресора", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Теги: #поліція #херсонська_область

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