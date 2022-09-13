На Андріївському узвозі у Києві розпочався демонтаж історичної будівлі кінця XIX століття

У Києві розпочався демонтаж історичної будівлі за адресою Андріївський узвіз, 26.

"На будівельному майданчику відсутній паспорт об'єкта з інформацією про дозвільну документацію та захисний паркан. Роботи виконуються за полотном намальованого історичного фасаду", – повідомив на фейсбук-сторінці юрист та член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов.

Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит щодо деталей проєкту до Державної інспекції архітектури та містобудування.