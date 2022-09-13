Події

17:29 13.09.2022

На Андріївському узвозі у Києві розпочався демонтаж історичної будівлі кінця XIX століття

1 хв читати

У Києві розпочався демонтаж історичної будівлі за адресою Андріївський узвіз, 26.

"На будівельному майданчику відсутній паспорт об'єкта з інформацією про дозвільну документацію та захисний паркан. Роботи виконуються за полотном намальованого історичного фасаду", – повідомив на фейсбук-сторінці юрист та член організації "Центр розвитку міст" Дмитро Перов.

Агентство "Інтерфакс-Україна" надіслало запит щодо деталей проєкту до Державної інспекції архітектури та містобудування.

Теги: #київ #нерухомість

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 12.09.2022
Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

Кабмін виділив 110 млн грн на завершення будівництва комплексу посольства України в Туреччині

22:29 10.09.2022
В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

В Укргідрометцентрі попередили киян про пориви вітру та сильний дощ протягом 11 вересня

15:59 10.09.2022
Начальника військової райадміністрації Київщини та його радника затримано за хабар

Начальника військової райадміністрації Київщини та його радника затримано за хабар

14:37 09.09.2022
Зеленський підписав закон про захист прав інвесторів у нове житло

Зеленський підписав закон про захист прав інвесторів у нове житло

18:39 08.09.2022
Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

Збитки від агресії РФ зросли за тиждень на $1 млрд, потреби у відновленні - на $0,8 млрд - KSE Institute

18:06 08.09.2022
Заарештовано активи 169 об'єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн

Заарештовано активи 169 об'єктів нерухомості ексдепутата Держдуми РФ на суму понад 10 млрд грн

15:38 08.09.2022
Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на честь Романа Ратушного, а Московську – на Князів Острозьких

Київрада перейменувала вулицю Волгоградську на честь Романа Ратушного, а Московську – на Князів Острозьких

15:37 08.09.2022
Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом

17:06 07.09.2022
Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

Кількість активних будівельних майданчиків у Києві досягла 173 у серпні 2022р. – M4U

19:08 06.09.2022
Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на житло у своєму регіоні

Жителі Києва та області становлять майже 60% у структурі попиту на житло у своєму регіоні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух у харківському метро відновлено

Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

ОСТАННЄ

Рух у харківському метро відновлено

На Харківщині взяли в полон артилериста, який протягом півроку обстрілював населені пункти Чугуївського району - Держприкордонслужба

Заарештовано майно російських і білоруських підприємств майже на 300 млн грн – Офіс генпрокурора

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь - Резніков

Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

Зеленському презентували пакет рекомендацій щодо безпекових гарантій для України, підготовлений групою Єрмака-Расмуссена

Подоляк закликав ФРН поставити Україні танки: Система кругових постачань не працює, Німеччино, ми чекаємо твого слова

ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

Біля Балаклії виявлено знищений російський винищувач

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА