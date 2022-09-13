Події

16:18 13.09.2022

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь - Резніков

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Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь - Резніков

Естонія поставить Україні сучасний мобільний шпиталь, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами зустрічі з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Києві.

"Радий приймати в Києві великого друга України, міністра оборони Естонії Ханно Певкура. Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони роблять зараз, постачаючи українській армії найсучасніший мобільний шпиталь, який урятує життя наших військових та цивільних осіб. Дякую друзям!", - написав Резніков у твіттері у вівторок.

 

Теги: #естонія #госпіталь

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