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15:32 13.09.2022

ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

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ЗСУ звільнили 3,8 тис. кв. км території та 150 тис. жителів Харківщини - Маляр

Загальна площа звільненої від окупації під час контрнаступу Збройних сил України території Харківської області досягла 3,8 тис. кв. км, на яких залишались 150 тис. жителів, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Ця операція зі звільнення Харківської області тривала декілька днів. Вона і планувалася на декілька днів, починаючи з 6 вересня до сьогодні. Звільнено 3 800 кв. км, понад 300 населених пунктів та понад 150 тис. наших людей стали вільними від окупації, де вони фактично були заручниками", - сказала Маляр в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За її словами, операція триває, "вона розпланована до повного звільнення Харківської області".

Заступниця міністра також повідомила, що окупанти позбавили місцевих жителів будь-якого зв'язку та дезінформували їх. "Ми сьогодні спілкувалися з місцевими жителями. Вражає стійкість і дух українців, тому що росіяни їх тут позбавили будь-якого зв'язку і ні в кого з цих людей фактично не було можливості дізнатися, що там, на підконтрольній частині. Їм казали, що України вже немає, що в Україні інший президент, що Україна за ними не прийде. Але всі наші люди, всі вони стійко чекали, вірили, що Збройні сили прийдуть і звільнять їх", - розповіла Маляр.

Теги: #міноборони #харківська_область #деокупація

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