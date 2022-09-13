Події

12:22 13.09.2022

РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

1 хв читати
РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії, насамперед цікавлячись можливістю поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у вівторок.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із РФ та взяти участь у війні проти України. Також розгортається вербувальна кампанія у Киргизстані. "У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - розповіли в ГУР.

 

Теги: #війна #зброя #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 13.09.2022
Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

14:14 13.09.2022
Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

13:27 13.09.2022
Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

13:11 13.09.2022
Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

Фаза зумовленої війною психологічної мобілізації українців триває – дослідження

11:43 13.09.2022
Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

11:19 13.09.2022
Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

10:48 13.09.2022
Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Українська армія ймовірно вперше збила ударний БПЛА іранського виробництва – управління стратегічних комунікацій ЗСУ

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

10:11 13.09.2022
ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

10:08 13.09.2022
Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Окупанти вивозять свої сім'ї з Криму - ГУР

Німеччина не наводить жодного раціонального аргументу, чому не можна надати Україні "Леопарди" та "Мардери" - Кулеба

Контрнаступ українських військових на Харківщині став ознакою того, що РФ можна перемогти - Резніков

Російські окупанти повністю залишили Кремінну, проте ЗСУ ще не ввійшли до міста – голова Луганської ОВА

ОСТАННЄ

У районі мелітопольського аеродрому було чути три вибухи – мер

Єрмак і Фог Рассмуссен у вівторок у Києві презентують рекомендації щодо безпекових гарантій для України

Понад 16 тисяч людей виїхали з Донеччини від початку обов'язкової евакуації – голова ОВА

Найближчими днями в Україні очікуються дощі й тумани, температура суттєво не зміниться

Подоляк: Звільнення Луганська чи Донецька зумовить ефект доміно, обрушить російський фронт та призведе до політичної дестабілізації РФ

МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА