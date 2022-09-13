РФ намагається викупити у країнах Центральної Азії боєприпаси до радянських артилерійських систем – ГУР

Кремль намагається використати у війні проти України ресурси країн Центральної Азії, насамперед цікавлячись можливістю поповнити запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки, повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у вівторок.

"Нещодавно федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулась до міністерства оборони Республіки Таджикистан із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ "Ураган". Також росіян цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ "Піон" та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у великій кількості зберігаються на військових складах Таджикистану", - йдеться в повідомленні.

Відставним військовим та співробітникам МВС Таджикистану надходять пропозиції підписати контракт із РФ та взяти участь у війні проти України. Також розгортається вербувальна кампанія у Киргизстані. "У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербовочні повідомлення розповсюджуються по всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС", - розповіли в ГУР.