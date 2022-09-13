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11:19 13.09.2022

Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

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Окупанти готують чергові обстріли Запорізької АЕС, не виключені атаки й на інші АЕС України – речник ГУР

Російські окупанти готують чергові провокаційні обстріли Запорізької атомної електростанції в контрольованому ними Енергодарі Запорізької області, заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Справді, є інформація про певну підготовку чергових провокацій та обстрілів Запорізької станції, про те, що особовий склад агресора має план перебування в укритті під час своїх сигналів, тобто є переміщення техніки, є систематична діяльність із пошкодження ліній електропередач, яких зараз залишилося лише кілька, які поєднують ЗАЕС з українською енергосистемою", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас він зазначив, що окупанти після захоплення станції "побачили певну безкарність з боку міжнародної спільноти, і це масштабують на всю енергетичну систему України, готуючи таким чином відверту гуманітарну катастрофу і кризу напередодні зими".

"Ми вже можемо говорити, на жаль, не лише про Запорізьку АЕС. Російський агресор систематично, методично обстрілює всю енергетичну інфраструктуру України, і це, безперечно, може вплинути, зрештою, і на інші атомні об'єкти - на інші атомні станції", - сказав речник ГУР.

Він зазначив, що у РФ залишається велика кількість ракет Х-22, якими вона може завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України далеко від лінії фронту.

"Останні удари по енергетичній системі та критичній інфраструктурі України – це планомірні дії агресора, і цілком можливо уявити й інші сценарії. Україна, зі свого боку, до цього готується. Але це також виклик усьому світові, наскільки активно треба допомагати Україні у питаннях забезпечення протиповітряної оборони, протиракетної оборони і наскільки активно треба тиснути на режим Путіна і блокувати всі можливості подібного терору. Це однозначне порушення правил і норм ведення війни, це порушення гуманітарного права… Путін хоче занурити в темну холодну зиму Україну і всю Європу", - резюмував Юсов.

Теги: #обстріли #заес #гур_міноборони

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