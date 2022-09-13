Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Російські окупанти у ніч на вівторок та вранці знову обстріляли прикордонні райони Сумської області з території РФ, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що після опівночі окупанти випустили вісім мін по Есманьській громаді.

Крім того, близько 8-ї ранку окупанти розпочали артилерійський обстріл Хотінської громади, зафіксовано 17 прильотів зі ствольної артилерії.

"В обох випадках - без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється", - підсумував Живицький.