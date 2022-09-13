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09:58 13.09.2022

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

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Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Збройні сили України продовжують вести контрнаступальну операцію в південних областях країни, що значно впливає на бойовий дух і військовий потенціал російських військ на півдні України, повідомляється на сайті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що частина підрозділів окупаційної армії відійшла від своїх передових позицій у важливій з оперативного погляду Киселівці, що за 15 км на північний захід від Херсона.

Це останній великий населений пункт і на автошляху E58, і на залізничній лінії між нинішніми українськими позиціями і Чорнобаївкою, найвіддаленішою частиною міста Херсона. Очевидне виведення російських військ з цієї позиції може поставити під загрозу здатність росіян захищати північно-західні околиці Херсона і передбачає, що російські війська в цьому районі відчувають безпосередню загрозу своїм позиціям", - йдеться в повідомленні.

В інституті наголошують, що успіхи ЗСУ на харківському напрямку навряд чи мали такий сильний психологічний тиск на російські війська, тому їх відведення з передових позицій на півдні свідчить про те, що контрнаступ української армії в цьому регіоні розвивається в "напруженому темпі".

Водночас уточнюється, що видимість успіхів Збройних сил України на херсонському напрямку "обмежена зміщенням фокусу загальної уваги на харківський напрямок".

"Успіх нещодавніх українських контрнаступальних операцій може вплинути на бажання чи здатність російського військового командування вчасно використати нещодавно сформовані добровольчі загони в Україні", - наголошують в ISW.

Крім того, наголошується, що російські військові неспроможні зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області й активно покидають цей район або передислоковуються на інші напрямки.

"Масштабний контрнаступ України завдає шкоди адміністративному потенціалу Росії та змушує росіян залишати окуповані частини України далеко за лінією дотику", - підсумували в інституті.

Теги: #війна #зсу #isw

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