Події

09:47 13.09.2022

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

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Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Енергопостачання Харкова та Харківської області знову припинено внаслідок обстрілів з боку російських окупантів, повідомив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Щойно повідомили, що Харків та область без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Зараз усі сили направлені на ліквідацію проблеми. Про результати повідомлю пізніше. Це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, увечері 11 вересня дві крилаті ракети російських окупантів влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, унаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Уранці 12 вересня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання в регіоні відновлено на 80%. За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

Удень того самого дня внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті було зупинено весь електротранспорт. Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вечора 11 вересня.

 

Теги: #тимошенко #електропостачання #харківська_область

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