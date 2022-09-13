Події

08:10 13.09.2022

Окупанти шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район

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Окупанти шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район

Російські окупанти у ніч на вівторок 6 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждалих немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни вдарили по району шість разів. Направили на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади "Гради" та важку артилерію. Обійшлося без постраждалих", - написав Резніченко у телеграм-каналі у вівторок уранці.

У результаті обстрілів було пошкоджено 16 багатоповерхових і приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газопроводи. Масштаби ушкоджень уточнюються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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