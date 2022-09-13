ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка

Українські військові успішно відбили атаки агресора в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів – завдано ураження по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога, знищено дві позиції його зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів уточнюються", - сказано у зведенні на сторінці фейсбук у вівторок уранці.

Також, минулої доби підрозділами ракетних військ та артилерії були вражені ворожі пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки. У зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, станція радіолокації "Зоопарк", артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

Зазначається, що "через великі втрати під час бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану у підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях".

"За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема, знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання виправдальних документів та з особистого дозволу командира", - зазначають у Генштабі.

На тимчасово окупованих та звільнених від агресора територіях щодня фіксується до 200 воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновані боєприпасами та вибуховими речовинами, тому мінна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою. ЗС України вживають заходів для якнайшвидшого повернення мирного життя до звільнених населених пунктів.