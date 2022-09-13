Минулої доби окупанти завдали 2 ракетні, 25 авіаційних ударів по об'єктах на території України

Минулої доби російські окупаційні війська завдали 2 ракетні, 25 авіаційних ударів, здійснили 11 обстрілів із РСЗВ по військових та цивільних об'єктах на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів з РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне", - йдеться у зведенні, опублікованому у вівторок вранці на сторінці фейсбук.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник обстрілював інфраструктуру із мінометів, танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку - неподалік Атинського та Стукалівки Сумської області;

на харківському напрямку - в районах Козачої Лопані, Баранівки та Куп’янська;

на краматорському напрямку - у районах населених пунктів Пришиб, Білогорівка, Краматорськ, Слов’янськ, Старий Караван, Стародубівка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;

на бахмутському напрямку - у районах населених пунктів Суха Балка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина;

на авдіївському напрямку - населені пункти Авдіївка, Орлівка, Ласточкине, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка та Новомихайлівка;

на новопавлівському напрямку - поблизу Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;

на запорізькому напрямку - у районах населених пунктів Кам’янське, Мала Токмачка, Щербаки, Чарівне, Нестерянка, Оріхів, Білогір’я, Залізничне, Темирівка, Новопіль та Времівка.

на південнобузькому напрямку фіксувалися ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення. Крім того, противник вів повітряну розвідку БпЛА - здійснив 23 вильоти.