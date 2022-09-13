Події

07:14 13.09.2022

За добу українські військові знищили 59 окупантів, 20 одиниць техніки

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За добу українські військові знищили 59 окупантів, 20 одиниць техніки

Минулої доби понеділка українські захисники знищили 59 людей особового складу агресора, 20 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Ворог втратив 5️9️ рашистів, танк, 5️ гаубиць 152-го калібру, зокрема і самохідних - "Мста-Б" та "Мста-С", командно-штабну машину та машину управління, 1️2️ одиниць іншої авто-бронетехніки", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на вівторок.

Окрім цього, українська авіація завдала 2 удари по скупченню сил агресора в районі Новопетрівки Херсонської області. Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами було виконано близько 300 вогневих завдань.

"Ураження спрямовувалися на 3 райони зосередження озброєння та техніки, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби", - наголошується в повідомленні.

Протягом бойового дня окупанти намагалися покращити тактичне становище за допомогою від двох взводів до роти і танків, та веденням штурму у напрямках Тернові Поди – Любомирівка, Чкалове – Безіменне. В обох випадках ворог успіху не мав, зазнав втрат і відступив.

Упродовж понеділка агресор продовжував ракетно-артилерійські та мінометні обстріли українських позицій, ворожою авіацією було завдано 15 ударів.

"Для розвіювання окупаційних міфів про відновлення мостів, вогневим контролем, застосованим по Антонівському мосту, вкотре було закріплено його непридатність до використання", - зазначають у ОК "Південь".

У Чорному морі маневрує вороже корабельне угрупування, що складається з 12 бойових кораблів, серед них 4 носії із понад 30 крилатих "Калібрів".

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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