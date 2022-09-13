Події

06:58 13.09.2022

Рух наших військ продовжується – Зеленський

1 хв читати
Рух наших військ продовжується – Зеленський

Після звільнення понад 6 тис. кв. км з початку вересня рух українських військ триває, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні в понеділок увечері.

"Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується", - сказав він.

Він подякував "57 окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході і дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку".

"Дякую 59 окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128 окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога".

"Вчора усі ми бачили наслідки російських ударів. Але більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96 Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

Теги: #війна #зеленський #просування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:15 13.09.2022
Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

10:11 13.09.2022
ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

10:08 13.09.2022
Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

10:02 13.09.2022
Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

09:58 13.09.2022
Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

09:32 13.09.2022
Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

07:03 13.09.2022
Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

Вірменські ЗМІ повідомляють про обстріл низки прикордонних міст країни військовими Азербайджану

07:00 13.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5827 цивільних, ще 8421 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5827 цивільних, ще 8421 поранено

06:55 13.09.2022
Зеленський закликав світ відреагувати на російські удари по критичній інфраструктурі

Зеленський закликав світ відреагувати на російські удари по критичній інфраструктурі

19:15 12.09.2022
Окупанти завдали п'яти ракетних і десяти авіаударів по Україні, у багатьох містах та селах пошкоджено інфраструктуру

Окупанти завдали п'яти ракетних і десяти авіаударів по Україні, у багатьох містах та селах пошкоджено інфраструктуру

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка

ОСТАННЄ

МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять поранено

Окупанти шість разів за ніч обстріляли Нікопольський район

Сім суден із продовольством вирушать із портів України до Іспанії, Туреччини та Ізраїлю

Перший випадок смерті від віспи мавп у США зареєстровано у Лос-Анджелесі

Найбільші музеї світу відзначать 50-річчя смерті Пікассо

В Единбургу відбулася служба подяки Єлизаветі II, піддані прощаються з королевою біля її труни

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА