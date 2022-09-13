Рух наших військ продовжується – Зеленський

Після звільнення понад 6 тис. кв. км з початку вересня рух українських військ триває, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні в понеділок увечері.

"Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України – на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується", - сказав він.

Він подякував "57 окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході і дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку".

"Дякую 59 окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри все – попри особливості відкритої місцевості, попри артилерію окупантів. Дякую бійцям 128 окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активності ворога".

"Вчора усі ми бачили наслідки російських ударів. Але більшість ракет терористів вдалося збити. Дев'ять із 12 ракет було збито. Сім ракет збили воїни 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Схід" і дві ракети збили захисники неба 96 Київської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Центр". Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.