У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Поліцейські спільно з працівниками кримінальної лабораторії та спеціалістами вибухотехнічного управління обстежили територію с.Уди Золочівської громади Харківської області, звільненої від ЗС РФ.

"Жодного місцевого жителя у населеному пункті не залишилося... Населений пункт значно постраждав від дій військових Росії, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб і снарядів", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обстеження у дворі одного з будинків було виявлено протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюсток". Її знешкодили фахівці-вибухотехніки.

Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.