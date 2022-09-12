Події

20:47 12.09.2022

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

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У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Поліцейські спільно з працівниками кримінальної лабораторії та спеціалістами вибухотехнічного управління обстежили територію с.Уди Золочівської громади Харківської області, звільненої від ЗС РФ.

"Жодного місцевого жителя у населеному пункті не залишилося... Населений пункт значно постраждав від дій військових Росії, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб і снарядів", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час обстеження у дворі одного з будинків було виявлено протипіхотну міну ПФМ-1 "Пелюсток". Її знешкодили фахівці-вибухотехніки.

Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

 

 

Теги: #ситуація #харківщина #деокупація

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