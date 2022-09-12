Події

21:07 12.09.2022

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

1 хв читати
Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Федора Веніславського представником Президента України у Верховній Раді.

Відповідний указ президента №645/2022 опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в указі від 12 вересня.

Іншим указом №644/2022 Зеленський звільнив Веніславського з посади в.о. представника президента України у Конституційному суді України.

Теги: #рада #президент #представник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 12.09.2022
Зеленський призначив Сергія Дембовського представником президента у Конституційному суді

Зеленський призначив Сергія Дембовського представником президента у Конституційному суді

07:16 11.09.2022
Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

Після перемоги Україна стане однією з найпотужніших націй у Європі – президент Латвії

20:48 09.09.2022
Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

Зеленський обговорив із гендиректором компанії "Байкар" деталі будівництва заводу в Україні

13:41 09.09.2022
Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

21:44 08.09.2022
Зеленський привітав звільнення Балаклії

Зеленський привітав звільнення Балаклії

20:11 08.09.2022
Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

22:38 07.09.2022
Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

Зеленський подякував українським військовим за успіхи на Харківщині та на півдні країни

21:42 07.09.2022
Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

Зеленський призначив керівників чотирьох міських військових адміністрацій у Донецькій області

12:31 07.09.2022
ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

ВР має намір поширити статус УБД на осіб, які не служать у ЗСУ, але брали участь у захисті України від агресії РФ

12:24 07.09.2022
Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

На звільнених територіях фіксують масові злочини окупантів – Генштаб ЗСУ

Військове командування РФ призупиняє відправлення нових підрозділів в Україну - Генштаб ЗСУ

Гарантувати ядерну безпеку на ЗАЕС можливо лише після її деокупації, демілітаризації та повернення під контроль України - МЗС у відповідь на заяви Гроссі

Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

ОСТАННЄ

До звільнених громад Харківської області було відправлено перші гуманітарні вантажі – К.Тимошенко

Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ України, глава МЗС запросив зброю, санкції та фінансову допомогу

Подоляк: Україна знищує бази, склади та окупантів лише на тимчасово окупованій території

Посольство Болгарії в Україні поступово відновлює свою роботу

У деокупованих Удах на Харківщині пошкоджено або зруйновано майже всі будинки, місцевих жителів не залишилося

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Раді пропонують створити реєстри культурної спадщини та цінностей

Прокуратура домоглася арешту підконтрольної громадянам РФ "Львівської ізоляторної компанії"

Зеленський звернувся до голови Міжнародної організації з міграції за допомогою з питань депортації українських громадян до РФ

Кулеба: Ключовий меседж України на Генасамблеї ООН – війна РФ проти України стосується кожного у світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА