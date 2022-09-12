Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Федора Веніславського представником Президента України у Верховній Раді.
Відповідний указ президента №645/2022 опубліковано на сайті глави держави.
"Призначити Веніславського Федора Володимировича представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", - йдеться в указі від 12 вересня.
Іншим указом №644/2022 Зеленський звільнив Веніславського з посади в.о. представника президента України у Конституційному суді України.