У Кабміні немає інформації про можливе скорочення кількості міністерств

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що наразі він не має інформації про можливе скорочення кількості міністерств.

"Мені не відомі плани щодо скорочення державних службовців, ні, тим більше, щодо скорочення міністерств. Кількість членів уряду це виняткова прерогатива Верховної Ради та коаліції фракцій, зараз це монобільшість партії "Слуга народу", - сказав Немчінов в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

За його словами, наразі уряд готує проєкт державного бюджету на 2023 рік, в якому основною статтею видатків буде сектор безпеки та оборони, далі соціальна сфера, а все інше оптимізуватиметься.

Немчинов зазначив, що міністерствам та центральним органам виконавчої влади було доведено про необхідність скорочення своїх видатків на 20-30%.

"У межах цього ми і працюємо, щоб оптимізувати свої витрати насамперед на утримання персоналу", - додав міністр.