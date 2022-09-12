Українська авіація завдала 7 ударів по опорних пунктах та позиціях ППО окупантів, атаки ворога поблизу Майорська та Бахмута відбито - Генштаб

Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗБУ у фейсбуці.

Крім того, протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала семи ударів. У результаті вражено п'ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки російських окупантів, знищено дві позиції їхніх засобів протиповітряної оборони.

У результаті вогневого впливу українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, розповіли в Генштабі.