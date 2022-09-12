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15:35 12.09.2022

Майно екснардепа Валерія Горбатова заарештовано за рішенням суду - ДБР

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Майно екснардепа Валерія Горбатова заарештовано за рішенням суду - ДБР

Усі активи та майно колишнього народного депутата України Валерія Горбатова заарештовано за рішенням українського суду, повідомляє Державне бюро розслідувань України.

"Суд заарештував активи колишнього народного депутата України Валерія Горбатова, який очолював на початку двохтисячних років Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам і терористичним організаціям", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що заарештовано також активи наближеної до нього особи, на яку він переоформив свої підприємства.

"Отже, депутат намагався приховати свою незаконну діяльність від українських державних органів та продовжити господарську діяльність на території окупованої АР Крим, сплачуючи податки та збори до бюджету держави-агресора", - наголошують у Бюро.

Там уточнюють, що загалом заарештовано три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлових будинки, 15 об'єктів нежитлового фонду та 42 транспортних засоби (вісім легкових автомобілів, 34 транспортних засоби сільськогосподарського призначення, причепи).

Загальна площа заарештованих об'єктів нерухомого майна становить понад 5 тисяч квадратних метрів.

Правоохоронці додають, що наразі триває досудове слідство за ч. 4 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України); ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Санкція зазначених статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

У червні 2022 року ДБР викрило на фінансуванні терористичної організації "ДНР" Валерія Горбатова. Він продовжував провадити бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам. Колишній чиновник також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

Теги: #суд #крим #активи #дбр

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