Події

14:10 12.09.2022

Глава МВС: Розмінування на деокупованих територіях буде складним, рівень забруднення вищий, ніж був у Київській і Сумській областях

1 хв читати
Глава МВС: Розмінування на деокупованих територіях буде складним, рівень забруднення вищий, ніж був у Київській і Сумській областях

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначає, що робота з розмінування деокупованих територій буде надзвичайно складною, в очищенні цих територій будуть задіяні піротехніки та інші фахівці з усієї України.

"Розмінування. Цей аспект надзвичайно складний. Ця територія (звільнена українськими військовими від окупації РФ - ІФ) є надзвичайно забрудненою. Те, що я бачив, перебуваючи там минулого тижня, забруднення навіть більше, ніж це було в Київській і Сумській областях. Це зрозуміло, оскільки більший час окупації", - сказав Монастирський журналістам у понеділок у Києві під час презентації проєкту "Герої МВС".

Він наголосив, що буде мобілізовано підрозділи піротехніків з усієї України, ДСНС, поліції для того, щоб максимально допомогти в розмінуванні як мінімум об'єктів критичної інфраструктури, житлових будинків і доріг.

"Наразі дуже багато роботи. Кількість тих поліцейських, які працюють на деокупованих територіях: ті підрозділи, які були виведені, зараз повертаються туди", - зазначив Монастирський.

Теги: #деокупація #монастирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 12.09.2022
Глава МВС: Більшість колаборантів виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, і втеча продовжується

Глава МВС: Більшість колаборантів виїхали ще до звільнення Україною своїх територій, і втеча продовжується

14:12 12.09.2022
Глава МВС: Питання відновлення безпеки для людей на деокупованих територіях залежить від багатьох факторів, але йдеться про дні, а не тижні

Глава МВС: Питання відновлення безпеки для людей на деокупованих територіях залежить від багатьох факторів, але йдеться про дні, а не тижні

13:12 12.09.2022
Українські військові адміністрації за два тижні відновлять роботу на звільнених територіях - Веніславський

Українські військові адміністрації за два тижні відновлять роботу на звільнених територіях - Веніславський

10:25 12.09.2022
На деокупованих територіях Харківщини пенсії буде виплачено невідкладно – Мінреінтеграції

На деокупованих територіях Харківщини пенсії буде виплачено невідкладно – Мінреінтеграції

07:00 11.09.2022
Глава Луганської ОВА Гайдай допустив ймовірне швидке звільнення від окупантів Сватового, Кремінної та Рубіжного

Глава Луганської ОВА Гайдай допустив ймовірне швидке звільнення від окупантів Сватового, Кремінної та Рубіжного

20:18 10.09.2022
Заступник міністра оборони Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

Заступник міністра оборони Маляр закликала не поширювати неперевірену інформацію про деокуповані території

16:48 10.09.2022
Гайдай натякнув на початок деокупації Лисичанська

Гайдай натякнув на початок деокупації Лисичанська

12:19 10.09.2022
У селищі на Харківщині після деокупації виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань

У селищі на Харківщині після деокупації виявлено два тіла цивільних зі слідами катувань

22:18 08.09.2022
Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

09:42 08.09.2022
ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

ЗСУ 7 вересня звільнили 400 кв. км Харківщини – ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

За минулі два тижні ЗСУ знищили на південному напрямку понад 1800 окупантів - Гуменюк

ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині - ОК "Південь"

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих уточнюється - Синєгубов

Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

ОСТАННЄ

Мінветеранів запустило вебсторінку з деперсоналізованою інформацією про кількість ветеранів війни

У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

За минулі два тижні ЗСУ знищили на південному напрямку понад 1800 окупантів - Гуменюк

ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка на Херсонщині - ОК "Південь"

Унаслідок ворожого удару по Харкову один загиблий, є поранені - ОВА

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих уточнюється - Синєгубов

Кабмін України пропонує запровадити санкції проти 38 російських компаній, пов'язаних з азартними іграми та лотереями

Наслідки одного з наймасовіших обстрілів РФ енергетичної інфраструктури ліквідовуються в рекордні терміни – глава Міненерго

Між країнами ЄС і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

"Укренерго" відновить пошкоджені ворогом магістральні лінії у найкоротші терміни – голова компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА