Глава МВС: Розмінування на деокупованих територіях буде складним, рівень забруднення вищий, ніж був у Київській і Сумській областях

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський зазначає, що робота з розмінування деокупованих територій буде надзвичайно складною, в очищенні цих територій будуть задіяні піротехніки та інші фахівці з усієї України.

"Розмінування. Цей аспект надзвичайно складний. Ця територія (звільнена українськими військовими від окупації РФ - ІФ) є надзвичайно забрудненою. Те, що я бачив, перебуваючи там минулого тижня, забруднення навіть більше, ніж це було в Київській і Сумській областях. Це зрозуміло, оскільки більший час окупації", - сказав Монастирський журналістам у понеділок у Києві під час презентації проєкту "Герої МВС".

Він наголосив, що буде мобілізовано підрозділи піротехніків з усієї України, ДСНС, поліції для того, щоб максимально допомогти в розмінуванні як мінімум об'єктів критичної інфраструктури, житлових будинків і доріг.

"Наразі дуже багато роботи. Кількість тих поліцейських, які працюють на деокупованих територіях: ті підрозділи, які були виведені, зараз повертаються туди", - зазначив Монастирський.