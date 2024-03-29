Приїждже російське населення повинне буде виїхати з Криму й інших окупованих територій - Ташева

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева заявляє, що російське населення, яке приїхало після окупації, повинне буде виїхати з Криму й інших окупованих територій.

"Когнітивна деокупація - це зміна наративів і робота з ворожими наративами... Я думаю, що в найближчий період ми зможемо презентувати вже повною мірою цей документ, він зараз перебуває в українському уряді", - сказала вона на Всеукраїнському форумі "Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій" у Києві в п'ятницю.

Ташева зазначила, що Стратегію когнітивної деокупації можна буде опрацювати на Криму, а далі масштабувати на інші окуповані території, оскільки багато елементів є універсальними.

"Ми вже розробили план з виконання цієї стратегії, який включає освітній елемент, інформаційний елемент, культурну дипломатію, для того, щоб до моменту кінетичної деокупації, фізичного звільнення території, ми могли деякі дії здійснювати", - додала вона.

Ташева констатувала, що на окуповані території приїхало багато російського населення. "Але в нас щодо цього є стратегія, що всі ці люди мають виїхати з території Кримського півострова або інших окупованих територій. Нам треба буде працювати з усіма людьми, які там є. Нам не потрібна випалена земля - нам потрібна територія з людьми", - заявила вона.