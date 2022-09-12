Події

11:59 12.09.2022

ДБР затримало ексглаву регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

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ДБР затримало ексглаву регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали співробітника Служби безпеки України, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь СБУ.

Йому повідомлено про підозру в державній зраді та самовільне залишення місця служби військовослужбовцем в умовах воєнного стану, повідомляє пресслужба ДБР.

"Встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час ще керівник регіонального управління спецслужби умисно перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Тобто, він фактично діяв у інтересах воєнізованих підрозділів і спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби", - зазначається у повідомленні.

Слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану військовослужбовцем).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.

Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області. "Йому повідомили про підозру в самовільному залишенні місця служби (ст.407 Кримінального кодексу України) та держзраді (ст.111 КК України), - сказав співрозмовник агентства.

Харківське облуправління СБУ з березня 2020 року по травень 2022 року очолював Роман Дудін. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинуватість.

Теги: #сбу #зрадник #дбр

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