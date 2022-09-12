Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

Після вдалих дій Збройних сил України на херсонському напрямку окупанти втратили майже 85% особового складу, повідомляє Генеральний штаб.

"За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації в місті Севастополь) втратила майже 85% особового складу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що у інших російських військовослужбовців є вкрай низький морально-психологічний стан, вони масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій.