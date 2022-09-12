ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Бійці Збройних сил України минулої доби звільнили понад 20 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - сказано в ранковому зведенні Генштабу.

Як зазначається, бійці продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і тікають углиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Ця тенденція зберігається. Так, минулої доби, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області". – сказано у повідомленні.

Також наголошується, що на Луганщині російські військові з сім'ями залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з-поміж місцевих жителів.

Водночас Повітряні сили ЗСУ завдали вісім ударів, у результаті чого вражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також один зенітно-ракетний комплекс.