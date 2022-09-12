Події

07:29 12.09.2022

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

1 хв читати
ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Бійці Збройних сил України минулої доби звільнили понад 20 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загалом, за минулу добу, Силам оборони вдалось витіснити ворога з понад двадцяти населених пунктів. Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - сказано в ранковому зведенні Генштабу.

Як зазначається, бійці продовжують звільнення населених пунктів від російських загарбників у Харківській та Донецькій областях.

Як повідомлялося раніше, в ході відступу російські війська спішно кидають свої позиції і тікають углиб тимчасово зайнятих територій або на територію російської федерації. Ця тенденція зберігається. Так, минулої доби, окупанти вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби з населених пунктів Великий Бурлук та Дворічна Харківської області". – сказано у повідомленні.

Також наголошується, що на Луганщині російські військові з сім'ями залишили місто Сватове, залишилися тільки військовослужбовці так званої "народної міліції" з-поміж місцевих жителів.

Водночас Повітряні сили ЗСУ завдали вісім ударів, у результаті чого вражено взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також один зенітно-ракетний комплекс.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:40 12.09.2022
Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

07:31 12.09.2022
Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

19:09 11.09.2022
Окупанти завдали 16 ракетних і 3 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 16 ракетних і 3 авіаудари по Україні за добу

19:00 11.09.2022
ЗС України відбили атаки окупантів у Зайцевого, Майорська та Авдіївки, завдали ударів по їхнім скупченням

ЗС України відбили атаки окупантів у Зайцевого, Майорська та Авдіївки, завдали ударів по їхнім скупченням

07:31 11.09.2022
ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

18:48 10.09.2022
Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

Підрозділи ЗС України продовжують звільняти населені пункти на півдні та сході країни – Генштаб

11:12 10.09.2022
За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

За добу в Україні ліквідовано 350 російських військових, найбільших втрат противник зазнав на харківському та донецькому напрямках - Генштаб

07:19 10.09.2022
ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

ЗС України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Первомайське

19:03 09.09.2022
Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

Серед окупантів зростає кількість дезертирів, багато російських солдатів вирушили в бік Криму

18:49 09.09.2022
Знищено три пункти управління і 28 об'єктів зосередження живої сили та бойової техніки окупантів – Генштаб

Знищено три пункти управління і 28 об'єктів зосередження живої сили та бойової техніки окупантів – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

Біля Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та переправу через Дніпро - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

Окупанти обстріляли Харків, про постраждалих інформації поки що немає

Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

12 вересня: Цей день в Україні та в світі

"Укренерго" розпочне ремонт пошкоджених ворогом магістральних ліній у північно-східному регіоні України відразу після ліквідації пожеж

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА