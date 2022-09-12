Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з ударами Росії по інфраструктурі заявив, що "російські терористи залишаються терористами та б'ють по критичній інфраструктурі".

"Повністю знеструмлена Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська. Російські терористи залишаються терористами та б'ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів, лише мета залишити людей без світла та тепла", - написав він у неділю.