Події

06:45 12.09.2022

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

1 хв читати
Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з ударами Росії по інфраструктурі заявив, що "російські терористи залишаються терористами та б'ють по критичній інфраструктурі".

"Повністю знеструмлена Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська. Російські терористи залишаються терористами та б'ють по критичній інфраструктурі. Жодних військових об'єктів, лише мета залишити людей без світла та тепла", - написав він у неділю.

 

 

 

Теги: #інфраструктура #обстріл #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 12.09.2022
Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

06:57 12.09.2022
Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

21:50 11.09.2022
Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

21:01 11.09.2022
Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, багато районів міста залишилися без світла й води

Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, багато районів міста залишилися без світла й води

20:39 11.09.2022
Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

19:16 11.09.2022
Росіяни в ніч на неділю атакували "Іскандерами" приватний сектор у Покровську, є поранені та загиблі

Росіяни в ніч на неділю атакували "Іскандерами" приватний сектор у Покровську, є поранені та загиблі

16:10 11.09.2022
Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

15:52 11.09.2022
Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

14:30 11.09.2022
Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

12:33 11.09.2022
Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

Біля Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та переправу через Дніпро - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

Окупанти обстріляли Харків, про постраждалих інформації поки що немає

Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

12 вересня: Цей день в Україні та в світі

"Укренерго" розпочне ремонт пошкоджених ворогом магістральних ліній у північно-східному регіоні України відразу після ліквідації пожеж

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА