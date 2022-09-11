Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

У зв'язку з обстрілами інфраструктури російськими окупантами очікується затримка низки поїздів з Харкова, Сум і Полтави, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"У зв'язку з обстрілами інфраструктури на Слобожанщині очікуються затримки низки поїздів з/в Харкова, Сум, Полтави", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі.

Водночас, повідомляється, що жодного сьогоднішнього рейсу не скасовано, рух триває на всій мережі залізниці.

"На вокзалах Харкова та інших тимчасово знеструмлених міст організовано безпечну висадку та посадку пасажирів. Також пасажирам буде дозволено залишитися на території вокзалів протягом комендантської години", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 21:00 через перебої з електропостачанням затримку мають такі поїзди:

№1 Харків – Івано-Франківськ – орієнтовна затримка 45 хв;

№786 Київ — Шостка — затримка 40 хв (електропостачання відновлено, потяг прямує далі).

А зі станції Харків-пасажирський може бути затримано відправлення поїздів №164 Харків – Київ (час відправлення 21:16), №7 Харків – Одеса (час відправлення 21:43).