Рятувальники локалізують пожежі, що виникли в результаті ворожого обстрілу на об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області

У неділю ввечері російські окупаційні війська завдали низку ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області, на місцях влучень почалися пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі міста та області. У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучень виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізують загоряння. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження. Просимо мешканців Харківщини зберігати спокій", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше про удар по об'єкту критичної інфраструктури Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Унаслідок удару – у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини у тих же районах немає й води – не працюють насоси", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав городян дотримуватись спокою, оскільки фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

Про відключення світла повідомили також у низці населених пунктів Харківської області, зокрема, у Дергачах, Лозовій та Первомайському.