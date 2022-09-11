Події

21:21 11.09.2022

Рятувальники локалізують пожежі, що виникли в результаті ворожого обстрілу на об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області

1 хв читати
Рятувальники локалізують пожежі, що виникли в результаті ворожого обстрілу на об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області

У неділю ввечері російські окупаційні війська завдали низку ударів по об'єктах критичної інфраструктури в Харківській області, на місцях влучень почалися пожежі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі міста та області. У деяких населених пунктах немає електро- та водопостачання. На місцях влучень виникли пожежі, рятувальники Обласного управління ДСНС локалізують загоряння. Усі профільні служби працюють на місцях та усувають пошкодження. Просимо мешканців Харківщини зберігати спокій", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше про удар по об'єкту критичної інфраструктури Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Унаслідок удару – у багатьох районах міста пропало світло. З цієї ж причини у тих же районах немає й води – не працюють насоси", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав городян дотримуватись спокою, оскільки фахівці вже працюють над ліквідацією аварії.

Про відключення світла повідомили також у низці населених пунктів Харківської області, зокрема, у Дергачах, Лозовій та Первомайському.

 

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:43 11.09.2022
У 135 населених пунктах Охтирського району Сумщини відсутнє електропостачання

У 135 населених пунктах Охтирського району Сумщини відсутнє електропостачання

21:17 11.09.2022
Незважаючи на обстріл окупантами енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, в результаті чого область залишилася без світла, вже скоро електропостачання відновлять

Незважаючи на обстріл окупантами енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, в результаті чого область залишилася без світла, вже скоро електропостачання відновлять

20:39 11.09.2022
Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

Окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області, знеструмлено Дергачівську ОТГ

08:55 11.09.2022
Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

08:48 11.09.2022
На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

08:31 11.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 144 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 144 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

08:09 11.09.2022
Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

07:49 11.09.2022
Окупанти обстріляли п’ять ОТГ Сумської області, втрат немає

Окупанти обстріляли п’ять ОТГ Сумської області, втрат немає

07:43 11.09.2022
У результаті ворожого обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні

У результаті ворожого обстрілу центру Дніпра та Нікополя поранено чотирьох людей, троє з них у лікарні

07:34 11.09.2022
Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Біля Нової Каховки знищено склад боєприпасів окупантів та переправу через Дніпро - ОК "Південь"

Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

ОСТАННЄ

Через обстріли окупантів очікуються затримки низки поїздів із Харкова, Сум і Полтави

Знову від командування відсторонено керівний склад західного угруповання РФ у зв'язку з поразкою в результаті контрнаступу ЗСУ

Окупанти завдали удару по критичній інфраструктурі Харкова, багато районів міста залишилися без світла й води

У Полтаві в результаті ракетного обстрілу окупантів по інфраструктурі зникло світло і водопостачання

Живицький рекомендував мешканцям Сумщини вимкнути електроприлади і побутову техніку для уникнення пошкодження через зниження напруги в електромережі

Ексначальника Харківського облуправління СБУ затримано в рамках справи про держзраду та самовільне залишення місця служби

Голова Полтавської ОВА підтвердив вибухи у Кременчуку, зазначивши, що це була робота ППО

У ПАВЛОДАРІ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Колаборанти покидають окуповані території України раніше за окупантів

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЧЕРГОВІ ВИБУХИ У ДНІПРІ ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ У ВСІХ ОБЛАСТЯХ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА