Росіяни в ніч на неділю атакували "Іскандерами" приватний сектор у Покровську, є поранені та загиблі

Російські окупанти в ніч на неділю атакували ракетами типу "Іскандер" приватний сектор у Покровську Донецької області, є поранені та загиблі, мешканцям рекомендують залишити територію області, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Приватний сектор Покровська зазнав сьогодні вночі ракетного удару. На жаль, є загиблі та поранені, пошкоджено щонайменше 22 будинки", - написав Кириленко у фейсбуці ввечері в неділю.

Глава ОВА зазначив, що росіяни застосували ракети "Іскандер", завдавши п'ять ударів.

На місці працюють рятувальники та вибухотехніки.

"Залишитися на Донеччині – небезпечно! Евакуюйтеся у безпечніші регіони України – врятуйте життя собі та близьким!", - закликав він цивільних осіб.