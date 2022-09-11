Події

19:09 11.09.2022

Окупанти завдали 16 ракетних і 3 авіаудари по Україні за добу

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Окупанти завдали 16 ракетних і 3 авіаудари по Україні за добу

Російські окупанти протягом доби завдали 16 ракетних та 3 авіаційні удари по об'єктах на території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Від ударів окупантів постраждали 15 населених пунктів, зокрема міста Дергачі, Краматорськ, Костянтинівка, Дніпро, Вознесенськ та Миколаїв, йдеться у зведенні.

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на сіверському напрямку – в районах населених пунктів Середина-Буда, Бачівськ, Яструбівка та Майське Сумської області;

на харківському напрямку – Костянтинівка, Баранівка, Світличне, Прудянка, Дементіївка, Слатине, Великі Проходи, Борщова, Руська Лозова, Питомник, Мале Веселе, Рубіжне, Перемога, Українка та Старий Салтів;

на слов’янському напрямку – Слов’янськ та Стелла;

на краматорському напрямку – в районах населених пунктів Богородичне, Райгородок, Григорівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та Роздолівка;

на бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка, Розівка та Опитне;

на авдіївському напрямку обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка;

на новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Шевченко, Великі Новосілки, Богоявленка, Вугледар і Микільське;

на запорізькому напрямку – у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Новопіль, Гуляйполе, Полтавка, Рівнопіль.

На південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - розповіли у Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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