ЗС України відбили атаки окупантів у Зайцевого, Майорська та Авдіївки, завдали ударів по їхнім скупченням

Українські військові за минулу добу відбили спроби російських окупантів наступати на низці напрямків, зокрема, біля смт Зайцеве та м.Авдіївка Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі, опублікованій у фейсбуці.

"Сили оборони вкотре відбили атаки противника в районах населених пунктів Великі Проходи, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Озерянівка, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське та Водяне", - йдеться у зведенні.

Крім того, за цю добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала п'яти ударів. "Уражено чотири скупчення живої сили та військової техніки противника та один зенітний ракетний комплекс. Втрати противника уточнюються", - розповіли в Генштабі.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, вогневого ураження живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника, а також щодо підтримки контрнаступальних дій українських військ, повідомляється у зведенні.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid051JYQ5tHzrgNT5V1RrGoZ7oip49qFSSUYH4WLfx5E9nJrD8v4tngCAxT78Bd6KZQl