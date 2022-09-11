Події

15:52 11.09.2022

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

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Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Російські окупанти у неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області, пошкоджено багатоповерховий будинок, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Неділя в місті не минула спокійно. Триває обстріл. Центр Слов'янська, район Славкурорта. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих з'ясовується", - написав він у фейсбуці у неділю.

Теги: #словянськ #обстріл

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