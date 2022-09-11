Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Російські окупанти у неділю обстрілюють Слов'янськ Донецької області, пошкоджено багатоповерховий будинок, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Неділя в місті не минула спокійно. Триває обстріл. Центр Слов'янська, район Славкурорта. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Інформація про постраждалих з'ясовується", - написав він у фейсбуці у неділю.