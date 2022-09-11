Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

Російські окупанти планують провести примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Вже зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що такі заходи вже запроваджено у населених пунктах Харківської та Херсонської областей, контрольованих загарбниками, де окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, а також впровадили комендантську годину.

"Незабаром таку практику планують поширити і на інші тимчасово окуповані регіони. Зауважимо, що невід'ємним атрибутом "мобілізації" є отримання російського паспорта або надання паспортних даних", - наголошують у Центрі.

Там закликають громадян утриматися від добровільної передачі особистих даних окупантам та ігнорувати паспортизацію РФ.