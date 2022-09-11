Події

14:14 11.09.2022

Окупанти планують примусово мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях - ЦНС

1 хв читати

Російські окупанти планують провести примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Вже зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що такі заходи вже запроваджено у населених пунктах Харківської та Херсонської областей, контрольованих загарбниками, де окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, а також впровадили комендантську годину.

"Незабаром таку практику планують поширити і на інші тимчасово окуповані регіони. Зауважимо, що невід'ємним атрибутом "мобілізації" є отримання російського паспорта або надання паспортних даних", - наголошують у Центрі.

Там закликають громадян утриматися від добровільної передачі особистих даних окупантам та ігнорувати паспортизацію РФ.

Теги: #мобілізація #окуповані_території

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 06.09.2022
На тимчасово окупованій території Луганської області силою мобілізованих на заводах і шахтах замінюють вахтовиками з Росії

На тимчасово окупованій території Луганської області силою мобілізованих на заводах і шахтах замінюють вахтовиками з Росії

09:39 22.08.2022
Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

Окупанти затримують дітей у Луганську, за звільнення вимагають відправити когось із членів родини на фронт

13:14 15.08.2022
Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

Майже 82% жителів окупованих територій України не мають наміру брати участь у референдумі окупаційної російської влади

08:03 15.08.2022
Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

Профільний комітет Ради схвалив законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб

18:19 12.08.2022
Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

Зеленський запропонував Раді знову продовжити термін воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб

12:58 12.08.2022
З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

З початку війни Росія не дає можливості забезпечувати тимчасово окуповані території ліками - МОЗ

11:27 10.08.2022
У Маріуполі відбувається прихована мобілізація - міськрада

У Маріуполі відбувається прихована мобілізація - міськрада

10:25 10.08.2022
Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію - нардеп Железняк

Рада має намір знову продовжити воєнний стан і мобілізацію - нардеп Железняк

19:31 05.08.2022
Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації – Подоляк

Кремль вдається до двох форм прихованої мобілізації – Подоляк

18:19 01.08.2022
"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

ЗСУ на Харківському напрямку розпочали просування на північ, до виходу на держкордон залишається 50 км - Залужний

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, ракета впала біля стадіону

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти одночасно вдарили по Краматорську, Слов'янську та Миколаївці, поранено людину, є руйнування - ОВА

Окупанти продовжують обстрілювати Слов'янськ, пошкоджено багатоповерховий будинок - влада

Унаслідок ракетного удару окупантів по Березнегуватській громаді зруйновано 2 житлових будинки, постраждали 5 осіб - ОК "Південь"

Зеленський у день пам'яті жертв теракту в США 11 вересня: Україна добре знає, що таке тероризм, і щиро співчуває американському народу

Окупанти найближчим часом можуть здійснити черговий обстріл ЗАЕС - ГУР

РФ завдала в неділю ракетних ударів по Україні з дальніх бомбардувальників - речник командування ПС ЗСУ

Дощова погода збережеться в Україні найближчими днями

ISW: За останні п'ять днів ЗСУ деокупували понад 3 тис. кв. км території України, це більше, ніж захопили російські війська з квітня

Російські окупанти обстріляли цивільні об'єкти у Вознесенську, є постраждалі

Стефанчук наступного тижня братиме участь у зустрічі спікерів G7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА