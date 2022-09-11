Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

Російські окупанти у суботу обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Під час ранкових обстрілів у Синельниківському районі у двох агропідприємствах було пошкоджено 2 вантажівки та трактор, фактично зруйновано гараж і кузню. Зафіксовано "прильоти" шести ракет "С-300". На місці утворилися вирви, глибиною до 7 метрів", - написав він у телеграм-каналі.

Також він зазначив, що ворог уранці обстрілював Марганецьку громаду, де наразі пошкоджено 10 житлових будинків, 12 господарських будівель, газопровід, лінії електропередач. Людей не зачепило.

Окупанти ввечері вдруге обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів". У Великій Костромці пошкоджено 14 будинків та лінія електропередач. Тривають ремонтні роботи. Люди не постраждали.