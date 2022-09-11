Події

07:38 11.09.2022

"Київстар" відновив зв'язок у Балаклії

1 хв читати
"Київстар" відновив зв'язок у Балаклії

Інженери "Київстару" відновили роботу центральної базової станції у звільненій Балаклії (Харківська обл.), повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди і ми:)" - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці в ніч на неділю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський привітав взяття під контроль ЗСУ м. Балаклія увечері 8 вересня. Офіційно український прапор підняли над містом 10 вересня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 

 

Теги: #київстар #балаклія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 10.09.2022
ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

ДБР затримало у Куп'янську одного з колаборантів, який був начальником поліції окупантів у Балаклії

14:04 10.09.2022
Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

Над деокупованою Балаклією офіційно піднято український прапор - Синєгубов

14:52 09.09.2022
ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

21:44 08.09.2022
Зеленський привітав звільнення Балаклії

Зеленський привітав звільнення Балаклії

16:08 07.09.2022
Екс-глава ради директорів VEON Газін очолив наглядову раду "Київстару"

Екс-глава ради директорів VEON Газін очолив наглядову раду "Київстару"

10:19 07.09.2022
Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

Балаклійська міськрада закликає до режиму інформтиші і мовчати про військові операції до офіційних заяв від ЗСУ або МО

13:44 30.08.2022
Навчальний контент і відсутність плати за трафік: додаткові можливості від Київстар до початку навчального року

Навчальний контент і відсутність плати за трафік: додаткові можливості від Київстар до початку навчального року

14:43 23.08.2022
"Київстар" збудував 230 базових 4G станцій за період війни

"Київстар" збудував 230 базових 4G станцій за період війни

12:56 19.08.2022
Удвічі більше якісної музики в оновленому додатку "Радіо Київстар"

Удвічі більше якісної музики в оновленому додатку "Радіо Київстар"

14:07 12.08.2022
Дитяча надія: завдяки абонентам Київстар дві опорні лікарні країни отримали нове обладнання

Дитяча надія: завдяки абонентам Київстар дві опорні лікарні країни отримали нове обладнання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

Миколаїв зазнав потужних обстрілів з боку окупантів, поранено дев’ять людей, четверо досі у лікарні

ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

Окупанти вдарили ракетою по центру Дніпра, є поранені

ОСТАННЄ

Стефанчук розраховує, що наприкінці 2022 року Україна буде готова до переговорів щодо повноцінного членства в ЄС

На Сумщині вночі та вранці в неділю у двох ОТГ пролунали мінометні вибухи

Унаслідок обстрілів окупантами в Миколаєві практично знищено один із під'їздів у багатоповерхівці, є поранені

Втрати ворога за добу становлять 400 осіб о/с, 18 танків, 33 броньовані машини, 3 літаки та гвинтокрил

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 383 дитини, 747 поранені

ПС ЗСУ збили ворожий Су-34

Поліція відновлює роботу на деокупованих територіях на Харківщині, повідомлення про воєнні злочини та підозрілих осіб приймаються цілодобово

На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

Роботу ЗАЕС повністю зупинено, у ніч на неділю від електромереж відключено 6-й енергоблок

За добу харківські рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 144 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА