"Київстар" відновив зв'язок у Балаклії

Інженери "Київстару" відновили роботу центральної базової станції у звільненій Балаклії (Харківська обл.), повідомила провідний спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Ірина Леліченко на своїй сторінці у фейсбуці.

"Балаклія знову на зв'язку! Куди ЗСУ, туди і ми:)" - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці в ніч на неділю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський привітав взяття під контроль ЗСУ м. Балаклія увечері 8 вересня. Офіційно український прапор підняли над містом 10 вересня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.