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07:31 11.09.2022

ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

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ЗС України продовжують завдавати шкоди противнику, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи", посиливши адміністративно-поліцейський режим і забороняючи в'їзд-виїзд із окупованих населених пунктів

Збройні сили України продовжують завдавати шкоди російським окупантам, ті у відповідь починають проводити "контрзаходи" на захоплених територіях, посиливши адміністративно-поліцейський режим та забороняючи в'їзд-виїзд місцевих жителів із окупованих населених пунктів, повідомив Генеральний штаб.

"Противник продовжує зазнавати втрат. На харківському напрямку ворожі підрозділи зі складу 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії залишилися без шляхів забезпечення, особовий склад перебуває в панічному настрої... У відповідь на успішні дії Збройних Сил України російські загарбники проводять "контрзаходи", - сказано в недільному зведенні Генштабу.

За даними зведення, також відомо про численні санітарні втрати противника на харківському напрямку.

"За попередню добу до населеного пункту Валуйки Бєлгородської області доставлено понад 75 поранених російських військових, в той час як з Бєлгорода до Москви було евакуйовано понад сотню окупантів", - наголошується в Генштабі.

Водночас через значні втрати в живій силі російські загарбники планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях, де чоловікам забороняють залишати населені пункти.

Також в інших населених пунктах на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в'їзд та виїзд із населених пунктів, запровадили комендантську годину. А в Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з якого видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на ураження у разі їхнього наближення до переправ.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На волинському та поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на сіверському напрямку - неподалік Білопілля, Линового та Грабовського Сумської області;

на харківському напрямку - в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;

на слов’янському напрямку - в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Довгеньке та Дмитрівка;

на краматорському напрямку - біля Кривої Луки, Пискунівки, Сидорового та Роздолівки;

на бахмутському напрямку- в районах населених пунктів Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

на авдіївському напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;

на новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Великі Новосілки, Шевченко, Вугледар та Мар’їнка;

на запорізькому напрямку - біля Гуляйполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;

на південнобузькому напрямку - в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирівка, Безіменне та Нова Зоря.

"Одночасно Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка", - додали в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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